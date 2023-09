Castrazione chimica? Non è il pene a stuprare | ma l’uomo!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Quando la destra cavalca le notizie di stupri, per generare leggi inefficaci e giustizialiste, usa spesso slogan che vengono poi ripetuti da chiunque applichi sui social l’attenzione minima di un bot generator. Scrivono che per gli stupratori sarebbe utile la, come se il problema risiedesse nele non nell’uomo che esercita potere sulla donna stuprandola. Il punto è, per dirla con Jennifer Guerra e il suo ottimo libro Il corpo elettrico, che non è ilma l’uomo. Il trattamento è reversibile e dovrebbe agire continuativamente sulla libido dell’uomo, ma lo stupro non ha nulla a che fare con gli “atti di libidine violenta” descritti nella legge “contro la morale” poi fortunatamente abrogata e sostituita nel 1996 da una legge che parla di violenza sessuale “contro la ...