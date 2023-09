Castel Volturno | attivo il servizio trasporti a Baia Verde con i nuovi autobus

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 26 settembre 2023). “Promessa mantenuta”. Sono queste le parole con cui il consigliere comunale Antonio Luise ha inaugurato ipullman che, a partire da ieri, 25 settembre, sono disponibili per il trasporto pubblico dei cittadini e turisti di. Luise, assieme all’assessore Giuseppe Maisto, il quale ha collaborato per la realizzazione del, attraverso un video esplicativo hanno mostrato alla comunità come accedere al trasporto: basterà acquistare il biglietto sull’apposito sito oppure direttamente a bordo e obliterarlo. Inoltre, ad ogni fermata è presente una tabella che indica gli orari della tratta giornaliera. Le linee disponibili sono due: la prima che parte da Mondragone e si ferma a Pinetamare e viceversa; la seconda parte da Napoli e arriva a Mondragone. Ogni ...