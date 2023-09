Cassano | «De Laurentiis ha fatto il furbo con Kvaratskhelia | questi sono i risultati»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 settembre 2023) Alla Bobo Tv hanno fanno il punto sulla situazione del Napoli. Il più critico èsecondo cui tutte le repsonsabilitàdi Desnocciola un’analisi su ciò che nel Napoli non va. Da Osimhen alle situazioni di Lobotka e Kvara. Le parole di: «Il problema grande lì, sta alla base. Perché se tu hai una Ferrari nelle mani e hai deciso di togliere l’autista, hai deciso di togliere le ruote, hai deciso di cambiare colore, hai cambiato tutto ciò che sta alla base, la colpa è la tua». Ovviamente il riferimento e a De: «De Laurentis aveva in mano tutto. Aveva l’allenatore più forte in assoluto, il direttore più forte che c’era. Ha cercato il modo di rompere questo giocattolo. Va a prendere un allenatore che per me è una brava persona però devo dire ...