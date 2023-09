Caso Osimhen | De Laurentiis indagato per falso in bilancio dalla Procura di Roma

(Di martedì 26 settembre 2023) Il presidente del Napoli Aurelio Decon l’accusa diin. L’iscrizione nel registro degli indagati da parte delladiè un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victoravvenuto nell’estate 2020 dal club francese del Lille. L’inchiesta è stata spostata dal capoluogo campano alladipoiché ildel Napoli fu approvato, lo scorso agosto, nella Capitale. Articolo in aggiornamento Leggi anche: La provocazione di Deall’offerta saudita per, spunta ...

E’ un momento difficile in casa Napoli , dentro e fuori dal campo. L’avvio di avventura di Rudi Garcia sulla panchina della squadra azzurra non è ...

Napoli,: il rischio del processo bis La vicenda delle plusvalenze per ilè già stata oggetto del lavoro della giustizia sportiva. Nel 2021 il procuratore Chinè deferì " tra ...... spiegando come andarono realmente le cose tra Napoli e Lille nell'affare: Ma perché il Napoli, società che non ha mai utilizzato le plusvalenze, lo ha fatto in questo determinato...

Falso in bilancio, caso Osimhen: De Laurentiis indagato dalla Procura di Roma - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, il caso Osimhen sembra rientrato: l'attaccante si è scusato, il club non lo multerà TUTTO mercato WEB

NAPOLI – Cosa rischia il Napoli È l’interrogativo dei tifosi azzurri dopo la notizia dell’iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati da parte ...Il caso Sancho continua a tenere banco al Manchester United. Dopo la discussione con Erik Ten Hag l'attaccante inglese è stato messo fuori squadra ...