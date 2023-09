Casini sbaglia | perché quello del 2011 fu un vero e proprio golpe

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Sulla caduta del governo Berlusconi delc'è ormai una vera e propria letteratura fatta di ricostruzioni opposte fra chi sostiene che in quell'autunno Napolitano mise in atto undivelluto e chi invece è convinto che nominando Monti il Quirinale salvò l'Italia dal default. Opinioni entrambe legittime, ma è inaccettabile che ora, morti Berlusconi e Napolitano, si affermi, come ha fatto Pierferdinandoin un'intervista a La Stampa, che il Cavaliere era addirittura «sollevato» per essere stato costretto a dimettersi. E la prova starebbe nel fatto che Berlusconi avrebbe poi sostenuto il governo Monti e poi la rielezione di Napolitano. Ma in entrambi i casi la motivazione va ricercata nel senso di responsabilità nazionale a cui il presidente di Forza Italia non è mai venuto meno nella sua trentennale carriera politica. ...