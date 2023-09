Carta Dedicata a te | nuove regole e più soldi | le ultime novità spiegate

‘Carta dedicata a te’, a cosa serve ? Tutto quello che serve sapere in merito a questa iniziativa che porta la firma del governo Ad annunciarla, in ...

Carta Spesa “Dedicata a te”: in arrivo una nuova ricarica per queste famiglie Carta Spesa “Dedicata a te”: in arrivo una nuova ricarica a sostegno ...

a te, il nuovo importo Dopo il primo pagamento di 382,50 euro , sono in arrivo più soldi sullaa te di Poste Italiane. Il governo, infatti, ha stanziato ulteriori 100 ...Estesa laa te": si può anche far benzina.

Carta dedicata a te, ricarica in arrivo: sulla prepagata anche il bonus ... Informazione Fiscale

Via libera a misure per famiglie con decreto energia MEF

Nessuna reazione da Pechino dopo che la Guardia costiera filippina ha rimosso la barriera galleggiante installata dalla Cina per bloccare i pescatori di Manila in un’area contesa del Mar Cinese ...Carta Dedicata a te, per la nuova social card in arrivo più soldi e la possibilità di utilizzarla per l'acquisto di carburante.