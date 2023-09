Carlos Corona | interviene il figlio di Fabrizio e Nina Moric | ha voluto dire la sua

Leggi su tvzap

(Di martedì 26 settembre 2023) Personaggi tv.nello scontro traè tornato in tv con un’intervista a Belve, il programma su Rai 2 di Francesca Fagnani. Sui social sono stati condivisi dei piccoli estratti che hanno creato scompiglio, in particolare le dichiarazioni sule sulla sua ex moglie. Immediata sia la reazione dellache ha lanciato frecciatine attraverso Instagram sia quella delche hala sua su questa intrigata storia.Leggi anche: “Sta male”., a ...