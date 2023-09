Caressa | «Gagliardini più libero al Monza All’Inter solo fischi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 26 settembre 2023) Il centrocampista ex Inter delRobertoè tornato al gol contro la Lazio. Fabiolo inserisce tra i migliori 11 dell’ultimo weekend sul suo profilo Instagram. TOP 11 – Come di consueto Fabioha stilato la sua top 11 del weekend, questa volta per la quinta giornata di campionato. Il giornalista sorprende con un nome: «Sicuramente c’è Federico Dimarco nella mia top 11 della quinta giornata. Per il gol meraviglioso segnato e la continuità. Presente Robertotornato al gol. Mi sembra piùalrispetto a quando giocavadove veniva sommerso di. Ora è ritornato a segnare e giocare con buonissima continuità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...