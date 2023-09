A Domenica In è andata in onda una discussione dai toni piuttosto accesi su Gina Lollobrigida. Colpa della presenza in studio di Andrea Piazzolla, ...

Le Azzurre, ora guidate dal nuovo commissario tecnico Andrea Soncin, hanno iniziato il torneo con il piede giusto, ottenendo una vittoria1 - 0 contro la Svizzera . Tuttavia, l'avversario di oggi ...Leggi anche Giorgia Meloni snobba Bidenuna pizza a New Yorkmigranti: così la Premier Giorgia Meloni ha scontentato tutti Ma a rompere la narrazione di Lega e Fratelli d'Italia che pensano ...

Caos per Italia-Svezia: pioggia di critiche per la scelta dello stadio Corriere dello Sport

Auto bloccate e caos in via Castelfidardo per i lavori non segnalati il Resto del Carlino

Salta il piano di Gaffur: verrà truffato Come si vedrà nella puntata di oggi della soap turca arriverà il momento ...Polemiche a non finire per la decisione di disputare questo match di Nations League al Teofilo Patini Stadium di Castel di Sangro ...