Caos finale di Champions a Parigi | l’Uefa ha presentato prove false per “proteggere” il migliore amico di Ceferin

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 settembre 2023) La Uefa è accusata di aver“completamente” alla sua stessa inchiesta indipendente sulla quasi-strage delladiLeague del 2022 a: Aleksanderha cercato diZeljko Pavlica, suo, e capo dell’unità di sicurezza che quel giorno non è riuscita a gestire l’ordine pubblico fuori e dentro lo Stade de France. Quella sera – ha stabilito la stessa inchiesta Uefa – è stato solo un caso che non sia morto nessuno. Le accuse – spiega il Guardian – sono state avanzate dall’allora direttore operativo della Uefa, Sharon Burkhalter-Lau, uno specialista in gestione di eventi, che era la seconda carica in comando nella pianificazione della ...