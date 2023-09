Canada | onori a 98enne soldato ucraino | ma era schierato con i nazisti

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 26 settembre 2023) (Adnkronos) – Era stato salutato come “un eroe” che aveva combattuto per l’indipendenza ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, con una standing ovation durante la visita al Parlamento di Ottawa di Volodymyr Zelensky la scorsa settimana. Ma poi è emerso che ilYaroslav Hunka in realtà aveva combattuto in una famigerata unità nazista, provocando un’ondata di polemiche e le immediate scuse del presidente del Parlamento, Anthony Rota. Il politico canadese ha detto di “essere venuto a conoscenza solo in un secondo momento” della verità del passato di Hunka che aveva combattuto contro l’Unione Sovietica con la 14esima divisione Waffen delle SS, “un’unità militare nazista i cui crimini contro l’umanità durante l’Olocausto sono ben documentati”, riferisce l’associazione Friends of Simon Wiesenthal Center che si è dichiarata “profondamente shoccata” e ...