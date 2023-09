Campi Flegrei | l’emergenza continua e potrebbe durare per anni

Continua a ballare la terra a Pozzuoli. E’ in corso l’ennesimo sciame sismico che questa mattina ha messo in agitazione i residenti. Alcune scuole ...

... maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, ...Scossa di terremoto oggi, martedì 26 settembre, a Napoli nell'area dei. Tanta paura e gente in strada sin dalle 5.06, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma non sono stati segnalati danni. Lo sciame sismico ha registrato l'...

Napoli, lo sciame sismico nei Campi Flegrei: due scosse di terremoto in mattinata Open

Sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei Agenzia ANSA

Superata la fase di test, It-alert consentirà di informare direttamente la popolazione in particolare su sei tipi di eventi: maremoto, collasso di una grande ...Scossa di terremoto oggi, martedì 26 settembre, a Napoli nell'area dei Campi Flegrei. Tanta paura e gente in strada sin dalle 5.06, come segnalato… Leggi ...