Calendario Mondiali rugby 2023 | orari partite dal 27 settembre al 1° ottobre | dove vederle in tv | programma | streaming

(Di martedì 26 settembre 2023) La Coppa del Mondodiproseguirà in Francia tra mercoledì 27e domenica 1: è ormai tempo della quarta e penultima giornata della prima fase a gironi e gli otto match previsti saranno spalmati su cinque giorni. Per la Pool A giocheranno mercoledì 27 alle 17.45 Uruguay-Namibia e venerdì 29 alle ore 21.00 Nuova Zelanda-Italia. Per gli altri gironi si disputeranno giovedì 28 alle 21.00 Giappone Samoa, sabato 30 alle 15.00 Argentina-Cile, alle 17.45 Fiji-Georgia ed alle 21.00 Scozia-Romania, e domenica 1 alle 17.45 Australia-Portogallo ed alle 21.00 Sudafrica-Tonga. La diretta tv sarà disponibile per tutti i match su Sky Sport Arena, per Giappone-Samoa anche su Rai Sport HD e per Italia-Nuova Zelanda anche su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la direttasarà fruibile ...