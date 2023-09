Calciomercato com – Napoli | continua il caso Lindstrom | 25 milioni in panchina e De Laurentiis si interroga | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 26 settembre 2023) 2023-09-26 11:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da.com: L’arrivo di Jesperè coinciso con l’inizio dei risultati insoddisfacenti per il. Dallo scorso 29 agosto (data in cui è stato ufficializzato), infatti, la squadra di Garcia ha trovato solo una vittoria, quella in Champions contro il Braga. In campionato un ko con la Lazio e i pareggi contro Genoa e Bologna in trasferta. Ci si aspettava portasse fin da subito qualcosa in più al reparto offensivo dele invece sembra essere ricoperto da un alone di mistero. FUORI DAI GIOCHI? – Un mistero perché Garcia non ci ha praticamente mai puntato,è finito quasi nel dimenticatoio. Eppure sembrava potesse diventare importante già dalla prima gara, dato che dopo appena tre allenamenti in azzurro è stato ...