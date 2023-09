Calcio | Udinese Perez ' Con viola grandi ma ko | a Napoli a testa alta'

(Di martedì 26 settembre 2023) "Siamo molto arrabbiati per la sconfitta, ma giocando così i risultati arriveranno", dice il difensore bianconero UDINE - "Siamo molto arrabbiati per aver perso". Nehuenlo dice apertamente a ...

Il difensore camerunese Enzo Ebosse è stato operato al ginocchio destro e dovrà restare lontano dal terreno da gioco per circa sei mesi. Il centrale ...

Udine, 24 set. - (Adnkronos) - La Fiorentina conduce per 1-0 sull'Udinese all'intervallo del match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso ...

Udine, 24 set. - (Adnkronos) - La Fiorentina supera 2-0 l'Udinese in un match della quinta giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena di Udine. A ...

Udine, 24 set. - (Adnkronos) - Seconda vittoria di fila in campionato della Fiorentina che passa 2-0 alla Dacia Arena contro l' Udinese grazie a un ...

Il turno infrasettimanale non dà un attimo di sosta ai fantallenatori: scopriamo insieme chi schierare del Napoli nel match contro l’Udinese . Si è ...

L'concede poco agli avversari, ma intanto ha incassato sei gol. "Rischiamo tanto stando sempre in avanti, ma sono sicuro che con questo gioco vinceremo più partite di quante ne perderemo", la ...... mercoledì ore 20:45 Napoli, niente turnover per Garcia Il caso Osimhen è prontamente rientrato e in casa Napoli si guarda solo alla sfida contro l'. Dopo il pareggio di Bologna, vietato ...

Napoli-Udinese è una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A: ecco il pronostico del match ...Scopri dove vedere le partite della sesta giornata di Serie A 2023 - 2024 in TV e in streaming su DAZN e Sky. Ecco il calendario e gli orari ...