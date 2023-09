Calcio | Serie A | Milik piega un ostico Lecce La Juventus si impone per 1-0

(Di martedì 26 settembre 2023) A partire dalle ore 20.45 di oggi, martedì 26 settembre, ladi Massimiliano Allegri ha ospitato all’interno dell’Allianz Stadium ildi Roberto D’Aversa. I salentini, ancora imbattuti prima d’oggi, hanno subito una frenata d’arresto: i bianconeri infatti, dopo il poker di Reggio Emilia, sono riusciti subito a reagire e a regalarsi un +3 grazie alla rete di. Ma ecco di seguito il racconto del match odierno.A: IL RACCONTO DIIL PRIMO TEMPO A partire bene sono i padroni di casa. Chiesa calcia rasoterra verso il palo di sinistra dopo il cross di Fagioli ma non trova lo specchio. La partita però non decolla e le due squadre non regalano grandissime emozioni. Al 22esimoprova il tiro ma è centrale e ...

22.42A: Juventus - Lecce 1 - 0 Torna alla vittoria la Juventus dopo il brutto ko in casa del Sassuolo. Allo Stadium, il Lecce perde l'imbattibilità sconfitto 1 - 0. Bianconeri ...La Juventus batte il Lecce 1 - 0 nel match in calendario oggi 26 settembre come anticipo della sesta giornata del campionato diA 2023 - 2024. I bianconeri si impongono con il gol di Milik , a segno al 57'. La vittoria permette alla squadra allenata di Allegri di salire a 13 punti, a - 2 dall'Inter capolista, scavalcando ...

