Calcio | Premier; crisi senza fine per il Chelsea

Pedro Sanchez , premier spagnolo, ha parlato in conferenza stampa da New York del caos legato alle convocazioni della Federcalcio spagnola. ...

Il Manchester United ha vinto 1 - 0 in casa del neopromosso Burnley , ritrovando il successo dopo due sconfitte consecutive. Un avvio timido in ...

... AFC Wimbledon e Luton, segnando la miseria di 16 gol in 19 partite: solo Luton e Burnley, entrambi con una partita da recuperare, hanno segnato meno gol dei Blues in questa. Una disfatta ...Ma non potrà esordire infino al 2025, e questo è il motivo per cui la società londinese lo ha tesserato ora ma attenderà due anni per ingaggiarlo ufficialmente. Con l'uscita del Regno Unito ...

Il grande inizio di stagione del Brighton di De Zerbi Il Post

Roberto De Zerbi l’allenatore che ha stupito la Premier Corriere della Sera

(ANSA) - LONDRA, 26 SET - Dall'Aston Villa all'Aston Villa, sei mesi disastrosi di spese folli seguite da immancabili delusioni: cambia tutto a Stamford Bridge, anche i tecnici in panchina, ma la cris ...19 sconfitte nelle ultime 44 partite in Premier per un club che in tre anni ha speso una cifra mai vista prima: ma per perdere. La squadra di Pochettino è 14ª in classifica ...