Calcio | ManUtd Stampa | Sancho fuori rosa | non può allenarsi con squadra

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Il giocatore, in rotta con Ten Hag, non può accedere alle strutture del club LONDRA (INGHILTERRA) - La rottura al momento è definitiva. Serve un passo indietro, le scuse pubbliche, altrimenti Jadonnon vestirà più la maglia del Manchester United e, secondo il Daily Mail, non potrà più acceder