Calcio | Juventus Next Gen | Muharemovic rinnova fino al 2026

Episodio da FANTACALCIO in Sassuolo-Juventus per il gol dell’1-1 al Mapei Stadium. Cross tagliato di Federico Chiesa, arrivano Vina e McKennie sul ...

Torino, 26 set. - (Adnkronos) - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei 22 convocati per la gara contro il Lecce , in ...

Amore e odio tra lae Weston McKennie . Arrivato come il rinforzo perfetto per il centrocampo, con il tempo era uscito dalle rotazioni di Allegri fino ad arrivare al prestito al Leeds nella scorsa stagione. L'...Il caso Bonucci continua a essere di grande attualità in casa. Con l'addio del difensore è finita un'era per i bianconeri che nel giro di pochissimi anni hanno dovuto dire addio ai pilastri che hanno costruito più di un decennio fatto di straordinari ...

Juventus, Allegri pensa al Lecce: "Szczesny è il titolare. Uno tra Chiesa e Vlahovic può stare fuori" - Sportmediaset Sport Mediaset

Diretta Juventus-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

A proposito di riscatto, stasera alle 20.45 la Juventus inaugura contro il Lecce ed è obbligatorio rialzarsi dopo il tonfo con il Sassuolo. Non sarà facile allo Stadium contro una squadra in grande ...Amore e odio tra la Juventus e Weston McKennie. Arrivato come il rinforzo perfetto per il centrocampo, con il tempo era uscito dalle rotazioni di Allegri fino ad arrivare al prestito al Leeds nella sc ...