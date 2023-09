Calcio | Bologna Un mese di stop per Posch | Lucumi da rivalutare

(Di martedì 26 settembre 2023) Per l'austriaco lesione al bicipite femorale destro- Brutte notizie per Thiago Motta e il. Infortunatosi nella gara col Napoli, Stefanè stato sottoposto a esami che hanno evidenziato "una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di quattro set

Bologna, 24 set. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Bologna-Napoli , match valido per la quinta giornata di ...

Bologna , 24 set. - (Adnkronos) - Terza partita di fila in Serie A senza i tre punti per i campioni d'Italia in carica del Napoli che non vanno oltre ...

Calcio Napoli , Osimhen protagonista: palo, rigore sbagliato e proteste per la sostituzione. Gioco intenso ma risultato bloccato. Per capire ...

Per l'austriaco lesione al bicipite femorale destro- Brutte notizie per Thiago Motta e il. Infortunatosi nella gara col Napoli, Stefan Posch è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato "una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di quattro ......] Sport, il programma del fine settimana Posted on 22 Settembre 2023 Author Redazione SERIE ... Empoli - Inter ore 15.00: Atalanta - Cagliari ore 15.00: Udinese - Fiorentina ore 18.00:- ...

BOLOGNA, LESIONE MUSCOLARE PER POSCH: STOP DI UN MESE - Sportmediaset Sport Mediaset

La Juventus per ripartire, il Lecce per continuare a stupire. La Serie A torna già in campo per il primo turno infrasettimanale. Ad aprire la sesta ...A pochi giorni dall'incontro che vedrà il Bologna affrontare il Monza per la sesta giornata di serie A, arrivano brutte notizie dall'infermeria per Thiago Motta. L'ex tecnico dello Spezia, infatti, ...