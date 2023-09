Calcio | Ancelotti | ' serve reazione ma metterci in discussione dopo 6 vittorie su 7'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Madrid, 26 set. - (Adnkronos) - "Le critiche fanno parte del lavoro dell'allenatore. Quando guidi il Real Madrid e le cose non vanno bene, è logico che ci siano. Detto questo, devo valutare le cose che non stiamo facendo bene; sono poche, ma dobbiamo lavorare su questi aspetti. La mia valutazione è diversa: finora abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Rispetto tutte le idee ma io devo valutare le cose con più equilibrio e per fortuna ce l'ho nel sangue. Sono una persona tranquilla, con capacità di valutare le cose. Mettere inuna squadra che ha vinto sei partite su sette mi sembra troppo". Così l'allenatore del Real Madrid Carloin conferenza stampa alla vigilia del match di Liga con il Las Palmas, torna sul ko di domenica nel derby con l'Atletico. "Affrontiamo una squadra che gioca bene, ha qualità. Noi dobbiamo pensare ...