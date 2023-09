Caivano | stupri in diretta con videochiamate; nel branco anche il fidanzato di una cuginetta | la minacciava con un bastone

Tempo di lettura: 2 minuti l’inchiesta sfociata oggi in nove misure di custodia cautelare nei confronti di sette minorenni e due maggiorenni per ...

La vicenda deglidi, su cui indagano le due Procure di Napoli Nord e dei minorenni che hanno emnesso nove ordinanze di custodia cautelare, emerse alla fine dello scorso mese di agosto. ...Difficile trovare le parole, anche per chi con esse lavora, per raccontare l'orrore subito dalle due cuginette dida parte del branco, composto da sette minorenni e due maggiorenni per i ...

Stupri al Parco Verde di Caivano, eseguite 9 misure cautelari Agenzia ANSA

Caivano, stupri al Parco Verde: eseguite nove misure cautelari Sky Tg24

L'inchiesta sfociata oggi in nove misure di custodia cautelare nei confronti di sette minorenni e due maggiorenni per aver violentato due cugine di 10 e 12 anni a Caivano, è nata "dalle denunce presen ...Sette ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti minori (sei in cella e uno in comunità), più due ordini di arresto per due maggiorenni. È il primo ...