Caivano | stupri al Parco Verde | eseguite nove misure cautelari

(Di martedì 26 settembre 2023) Per la violenza nei confronti delle due cuginette deldi, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico dipersone, sette minori e due maggiorenni.

Tutti sono accusati dei presunti stupri. Ne sarebbero stati accertati 6/7, ripetuti per più settimane. Le violenze si sarebbero consumate in un ex centro del Parco Verde di Caivano, diventati tristemente noti: dalla morte di Fortuna Loffredo nel 2014, agli stupri di gruppo ai danni di due minorenni emersi nell'agosto di quest'anno.

