Caivano | le violenze registrate in video chiamata e le minacce con i bastoni Cosa dice l’inchiesta

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Con gli arresti dei presunti responsabili dello stupro di gruppo nei confronti di due bambine di 10 e 12 anni, avvenuti questa mattina a, emergono anche i dettagli più raccapriccianti di questa brutta storia. Si scopre ad esempio che gli indagati, quasi tutti minorenni, si erano però organizzati per non filmare direttamente lema collegarsi incon qualcuno, in un luogo diverso, che registrasse ial posto loro. Tutto sarebbe avvenuto in un clima di violenza e terrore: uno dei minorenni avrebbe costretto una delle due bambine a subire rapporti sessuali sotto la minaccia di un bastone. Una ulteriore vendetta, perché la piccola aveva rifiutato – via Istagram – di fidanzarsi con lui. LaNel corso della ...