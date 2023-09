Cagliari | i convocati di Ranieri verso il Milan | torna Pavoletti | Mancosu out

L’Atalanta, dopo la vittoria ottenuta in Europa League sul Rakow, è pronta a tornare in campo al Gewiss Stadium per affrontare il Cagliari nel ...

Luka Jovic e Mike Maignan non sono convocati per il match Cagliari-Milan , valido per la 6^ giornata di Serie A. Ecco il motivo dell'assenza

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli e il suo Milan in vista della prossima delicata sfida alla Sardegna Arena di. Contro la formazione di Claudio Ranieri , infatti, mancheranno sia Maignan che Luka Jovic . Al francese è stato un concesso un permesso speciale per rimanere a Milanello con il fine di ...Assente tra i, infine, anche Luka Jovic, rimasto a Milanello per cercare di recuperare la ...Fiorentina solamente nelle ultimissime ore dello scorso calciomercato.Il #Milan parte per...

Sky - Maignan e Jovic non convocati per Cagliari-Milan: i motivi. Ci sono Theo e Calabria Milan News

Domani Cagliari-Milan, i convocati di Ranieri: out Jankto e Mancosu, torna Pavoletti TUTTO mercato WEB

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri. Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, ...In vista della trasferta di Cagliari, il Milan prenderà l’aereo senza Mike Maignan e Luka Jovic. I calciatori non partiranno con i compagni poiché non convocati da Stefano Pioli. Secondo quanto riport ...