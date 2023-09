Cacciari a La7 | “Le autocelebrazioni di Meloni? Patetiche Se lei e Salvini non mentissero apposta | avrebbero bisogno di uno psichiatra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Durissimo commento del filosofo Massimo, ospite di Otto e mezzo (La7), sul primo anniversario del successo elettorale di Giorgiae sulle parole autocelebrative diffuse sui social dalla presidente del Consiglio (“Oggi l’Italia è più credibile, più stabile più ascoltata”). “Le affermazioni dellahanno del paradossale – osserva l’ex sindaco di Venezia, che cede a una risata – Giorgiasarebbe più ascoltata e più credibile di Draghi in sede internazionale? Mi sembra abbastanza osé affermarlo”. E aggiunge: “L’Italia sta meglio? Noi siamo arrivati a 2.870 miliardi di debito e stiamo procedendo con un aumento del debito pubblico pari a 10 miliardi all’anno. Come farà il governouna finanziaria decente lo sa solo lo Spirito Santo. Naturalmente non è tutta colpa del governo, ...