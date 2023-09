Bruciata viva dal compagno a Pantelleria | la figlia | “Quell’uomo ci ha ucciso due volte”

Una sarà tagliata a pezzi, una sarà, un'altra sepolta e mai ritrovata. E le ... fino ad arrivare ad Annalisa Fontana, 48 anni, mamma di cinque figli, morta dopo essere stata arsa: l'uomo ...Anna Elisa Fontana, 48 anni, sarebbe stata data alle fiamme dal compagno dopo una lite per un saluto che la donna avrebbe rivolto ad un conoscente. Onofrio Bronzolino, 52 anni, operaio edile ...

È morta dopo due giorni di agonia Anna Elisa, la donna bruciata viva dal compagno RaiNews

Morta Anna Elisa Fontana bruciata dal compagno a Pantelleria: era arrivata in ospedale in condizioni disperate Virgilio Notizie

Nelle prime ore di ieri, 24 Settmbre, Anna Elisa Fontana ha perso la sua battaglia per la vita. Il suo corpo è ...In Sicilia viene ammazzata una donna ogni 24 giorni: bruciate, avvelenate, strangolate, impiccate Ottantacinque donne uccise dall’inizio dell’anno in Italia. Una ogni tre giorni. In Sicilia l’ultima v ...