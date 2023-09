Bruce Willis | le toccanti parole della moglie | “Non è cosciente”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 26 settembre 2023) “È difficile sapere seè consapevolesua malattia”. In un’intervista rilasciata il 25 settembre in occasioneSettimana MondialeSensibilizzazioneDemenza Frontotemporale e riportata da Skytg24, Emma Heming, 45 anni,di, 68, ha parlatopatologia che ha colpito il marito., la diagnosi shock Nel 2022 l’attore ha ricevuto un’iniziale diagnosi di afasia, una sindrome neurologica che compromette la capacità di linguaggio, ma lo scorso febbraio la famiglia ha annunciato la progressionecondizione in demenza frontotemporale, che colpisce il lobo frontale del cervello e provoca un deterioramento del comportamento, ...