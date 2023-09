Brescia come Parigi | il pendolo di Foucault rivive nel Duomo della città

È stata ratificata dall’Assemblea della Lega Basket Serie A, che si è riunita in modalità videoconferenza, la permanenza in Serie A delle 14 ...

Il numero uno del Lecco senza giri di parole in attesa della sentenza per capire se la squadra sarà in B o meno dopo averla conquistata sul campo.

Tonnellate di pagine inutili che un professore non riesce a spiega re, tanto che finisce con il delegare gli Studenti : «Fate voi». A che serve? ...

Nei giorni scorsi, a Brescia , il Pubblico Ministero (PM) ha chiesto l’assoluzione per un uomo bangladese, denunciato per maltrattamenti dalla moglie, ...

L'iniziativa bresciana è organizzata dall'Università Cattolica di, dalla Facoltà di Lettere e filosofia e dalle raccolte Storiche - Biblioteca di Storia delle Scienze Carlo Viganò, in ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce -: Via del Mare ... è stato condotto in carcere, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari, così...

Quadri come luoghi: tra Bergamo e Brescia un fiume li separa ma ponti li collegano ExibArt

Quadri come luoghi - Mostra - Brescia - Sedi varie Bergamo e Brescia ARTE.it

«Sarà un processo senza parti civili. Tutto per salvare la faccia a Comune di Brescia e Ministero dell'Ambiente che non si erano costituiti», sostiene Marino Ruzzenenti ...Pronta ad affrontare la quinta stagione consecutiva in A1, è stata presentata la Rari Nantes Salerno presso il Bar Grace. A guidare i giallorossi ci sarà Christian Presciutti, un ...