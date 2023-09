Bozza dl migranti | espulsione per chi dichiara il falso sull’età

Roma, 26 set. (Adnkronos) - espulsioni facili per i Migranti considerati socialmente pericolosi. La bozza del dl atteso domani in Consiglio dei ...

Nel caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive perminorenni il prefetto "può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni" in una sezione dedicata nei centri ordinari, "per un periodo comunque n...Espulsioni facili per iconsiderati socialmente pericolosi. Ladel dl atteso domani in Consiglio dei ministri prevede, infatti, che "l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di ...

Potranno essere espulsi i migranti che dichiarano il falso sulla loro età. E' quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto che mercoledì sarà esaminato dal Consiglio dei ministri. L'espulsione potreb ...Roma, 26 set. (Adnkronos) - “In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee", il prefetto "può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici ann ...