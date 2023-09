Borse | lo spettro tassi tiene sotto scacco l’Europa Milano in rosso con le utility

(Di martedì 26 settembre 2023) Per Piazza Affari quarta seduta consecutiva negativa mentre salgono ancora i rendimenti sull’obbligazionario dopo le indicazioni delle banche centrali: il Btp decennale sfiora il 4,7%. Euro a 1,05 dollari, in calo il petrolio

La banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso. Ma le indicazioni per il futuro preoccupano il mercato. Ferma ...

I future su Piazza Affari in calo dello 0,5% . I timori per l'alto livello dei tassi e per le sue potenziali ricadute sulla crescita globale continuano a tenere sotto scacco leeuropee, che si avviano verso la quarta seduta consecutiva in 'rosso'. A meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni, infatti, i future sull'indice Euro Stoxx 50 cedono lo 0,45%. Mezzo punto ...

Borsa, nuovo tonfo per Evergrande. Europa verso apertura in calo Il Sole 24 ORE

Torna lo spettro Evergrande: "Non può fare nuovi bond" ilGiornale.it

Le azioni della società immobiliare Evergrande sono crollate in Borsa a Hong Kong dopo l'annuncio che non sarebbe stata in grado di attuare il piano di ristrutturazione volto a garantirne la… Leggi ...L'economia tedesca frena bruscamente dopo anni di crescita. Troppo affidamento su Cina e Russia: e su Berlino cala lo spettro della de-industrializzazione ...