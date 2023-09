Borsa | Milano apre in calo - 0 | 38%

La Borsa di Milano si conferma come la peggiore tra le Piazze europee in attesa dell'audizione al Parlamento europeo della presidente della Bce, ...

Seduta negativa per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,68% a 28.382 punti. . 25 settembre 2023

Il calo delle Borse asiatiche e la conferma della scommessa della presidente della Bce su tassi elevati per battere l'inflazione non hanno aiutato i ...

Milano – Borsa di Milano oggi 25 settembre 2023 . Seduta negativa per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dello 0,68% a ...

Parte male Piazza Affari, con gli investitori ancora preoccupati per uno scenario di alti tassi di interesse che continueranno a pesare sull'economia. L'indice Ftse Mib cede l'1% con in testa Moncler (...Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,38% a 28.273 punti. .

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,68% Tiscali Notizie

Borsa, Milano parte in ribasso dello 0,2% QUOTIDIANO NAZIONALE

Parte male Piazza Affari, con gli investitori ancora preoccupati per uno scenario di alti tassi di interesse che continueranno a pesare sull'economia. L'indice Ftse Mib cede l'1% con in testa Moncler ...Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,38% a 28.273 punti. (ANSA). (ANSA) ...