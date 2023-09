(Di martedì 26 settembre 2023) Non scende la preoccupazione sui mercati per il clima di mantenimento dei tassi elevati per lungo tempo da parte della Bce e di un prossimo possibile rialzo della Fed: lainè ...

Il calo delle Borse asiatiche e la conferma della scommessa della presidente della Bce su tassi elevati per battere l'inflazione non hanno aiutato i ...

Milano – Borsa di Milano oggi 25 settembre 2023 . Seduta negativa per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dello 0,68% a ...

Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,38% a 28.273 punti. . 26 settembre 2023

Piazza Affari prosegue in calo assieme alle altre Borse europee in una seduta contrassegnata dai timori per una stretta monetaria che sembra doversi ...

... lapeggiore in Europa è quella di, che cede lo 0,8% in un clima nervoso e appesantita dalle banche, che guardano alla tensione sui titoli di Stato. Tra gli altri listini azionari del ...

Borsa: Milano (-0,8%) peggiore in Europa con banche e Btp Tiscali Notizie

I mercati rimangono preoccupati per i tassi di interesse a lungo termine della Bce e per un possibile rialzo della Fed. Milano è la Borsa peggiore in Europa, con banche in calo e spread ai massimi del ...