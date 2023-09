Borsa | Asia in rosso con Evergrande e tassi | Treasury record

Borsa : Asia debole - pesa il crollo di Evergrande Borse di Asia e Pacifico in generale flessione con le Piazze cinesi (Shanghai - 0,52%, Shenzhen - 0,45%) in sofferenza per la caduta di Evergrande ad ...

Borsa : in Asia debole Tokyo - corrono i listini cinesi Seduta contrastata sui listini Asiatici dove corrono le Borse cinesi e arretra Tokyo ( - 0,52%) dopo che la Bank of Japan ha lasciato i tassi e gli ...

Borsa : l'Asia scivola con la Fed - male Tokyo e Seul Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in netto calo dopo la riunione della Federal reserve che ha mantenuto i tassi fermi come ...

Borsa : Asia in calo aspettando la Fed - Tokyo - 0 - 6% In attesa della Fed, che potrebbe decidere di alzare i tassi per frenare l'inflazione le Borse in Asia hanno perso terreno. Tokyo ha lasciato lo ...

Borsa : l'Asia chiude in calo tra rischi economia e rialzo tassi Le Borse asiatiche concludono la seduta in terreno negativo. Gli investitori focalizzano la loro attenzione sulle decisioni delle banche centrali sui ...