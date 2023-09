Bonus trasporti | cosa sappiamo sul nuovo clic day

(Di martedì 26 settembre 2023) È previsto uncontributo di 12 milioni per abbonamenti per il trasporto pubblico. Dalle 8 dell'1 ottobre via alle domande online sul sito del ministero del Lavoro

Sale a 12 milioni il fondo per il 2023 dedicato al fondo per il Bonus trasporti , confermato nel Cdm di oggi 25 settembre dal governo Meloni. E con ...

Al via dal primo di ottobre Torna, nuovamente, il nuovo clic Day per il Bonus Trasporti . A confermarlo, ieri, nel Consiglio dei Ministri del 25, il ...

Con reddito fino a 20mila euro contributo ad abbonamenti Tpl . Nel decreto legge approvato il 25 settembre dal Consiglio dei ministri con le "Misure urgenti in materia di energia, interventi per ...

Dodici milioni in più per il bonus trasporti 2023. Il rifinanziamento del Fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle ...Dalle 8.00 la possibilità di ricevere il credito di 60 euro per acquistare abbonamenti di Trenitalia, Trenitalia Tper, Busitalia e Ferrovie del Sud Est ...