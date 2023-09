Bonus carburanti e sconti sulle bollette | come richiederli

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 settembre 2023) Nella giornata di ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Energia.riportato da “Il sole 24 ore”, Il governo Meloni ha varato misure per circa 1,65 miliardi per alleggerire l'impatto dei rincari di luce e gas e del caro. Tra le misure approvate spicca il rinnovo dello sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico. A chi spetta questo sconto?riportato dal decreto: “La misura sarà riservata alle famiglie con un Isee non superiore ai 15mila euro, ai percettori di reddito o pensione di cittadinanza e ai nuclei in cui è presente un soggetto affetto da grave malattia che necessita di apparecchiature salva-vita”. Per quanto riguarda il contributo extra previsto per la bolletta elettrica, arriverà un contributo straordinario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ...