Bonucci | 'La Juve era la mia vita | pensavo di chiudere lì Nazionale? Spalletti sa che voglio gli Europei'

C’è stato un momento in cui i tifosi dell’Union Berlin se ne stavano sugli spalti a ridere, con la birra in mano. E ad applaudire i cori di scherno ...

Falsa partenza per Leonardo Bonucci in Bundesliga . Il difensore italiano aveva ben figurato all'esordio in Champions League di mercoledì...

Stephan Lichtsteiner , ex difensore della Juve ntus, ha parlato del rapporto di Leonardo Bonucci con i bianconeri Stephan Lichtsteiner , ex ...

...- Leonardotorna a parlare ai media tedeschi del dopo il complicato della quale, però, non ha voluto parlare: " Lasciare l'Italia, a essere sinceri, non era nei miei pensieri. Laera ...Lo ha detto Leonardoin un'intervista ai media tedeschi, in particolare a Kicker: 'Ma non voglio parlare diin questo momento. Volevo uscire dalla mia comfort - zone, sperimentare una ...

Bonucci non molla: "La Juve era la mia vita, rivoglio la Nazionale" - Sportmediaset Sport Mediaset

Lichtsteiner su Bonucci e la Juve: "Nasce da Porto. Cosa non mi è piaciuto" Tuttosport

Leonardo Bonucci, difensore dell'Union Berlino, durante un incontro con alcuni media tedeschi, tra cui Kicker che ha riportato la sua intervista, è tornato sulla difficile scelta compiuta in estate e ...Ha lasciato la Juventus ritrovando pure la Champions con l'Union Berlino, ma nella testa di Leonardo Bonucci continua ad esserci una sola cosa: la Juventus. Anzi due, Italia compresa. Concetto ...