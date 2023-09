Bologna | le condizioni di Posch e Lucumi dopo gli esami

(Di martedì 26 settembre 2023) Le ultime sullefisiche di Stefane Jhongli infortuni nell’ultima partita. I dettagli Di seguito il report ufficiale del. COMUNICATO – «Questa mattina a due giorni dalla trasferta di Monza i rossoblù hanno svolto un allenamento tattico con partitella finale. Terapie per Stefane Jhon. Glicui è stato sottoposto Stefanhanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero di quattro settimane circa. Jhonverrà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire la reale entità del quadro clinico e i tempi di recupero. Domani, vigilia di Monza-, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura ...

Le ultime sullefisiche di Stefan Posch e Jhon Lucumi dopo gli infortuni nell'ultima partita. I dettagli Di seguito il report ufficiale del. COMUNICATO - "Questa mattina a due giorni dalla ...Le truffe ed i raggiri, in particolare quelle ideate e compiute ai danni degli anziani, rappresentano un fenomeno delittuoso ripugnante, spesso favorito, o comunque agevolato, dalledi disagio e di isolamento in cui vivono molti anziani. Durante il mese di settembre, si sono registrati nella provincia modenese, nuovi casi di truffe "dello specchietto", con la solita ...

Infortunio Posch: quando torna e quante partite salta Goal Italia

Bologna, ecco le condizioni di Posch e Lucumi: il report ufficiale Fantacalcio ®

Il Bologna dovrà far a meno di Stefan Posch per almeno un mese. Come riportato dalla società felsinea in un suo comunicato, il difensore ...Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al trasferimento illegale di valuta attuata, attraverso uno strutturato piano d’azione dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ...