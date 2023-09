Bobby Solo torna con il singolo Indiano | in arrivo un film e il disco

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 26 settembre 2023)con il, colonna sonora di undi cui prenderà parte anche come attore e primo estratto del prossimoSarà disponibile in digitale dal 6 ottobre, su tutte le piattaforme internazionali, il nuovodidal titolo, pubblicato dall’etichettagrafica Videoradio e Videoradio Channel diretta da Giuseppe Aleo. Un brano particolare, che con il suo ritmo frizzante, con suoni che ricordano il vecchio Blues, e un bel testo con parole originali, ci fa vivere un viaggio in musica alla ricerca della libertà. Di cosa parla il brano e la collaborazione di Carlo Zannetti per il testo Il, cantato in italiano, ...