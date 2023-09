Black Money Scam | la truffa della pozione che moltiplica i soldi a Roma

Leggi su open.online

(Di martedì 26 settembre 2023) Due uomini che dicevano di lavorare per l’ambasciata del Camerun hanno tentato dire un cittadino marocchino con unacrea. «Mi hanno fatto vedere che da un foglio bianco con questo liquido apparivano 50 euro», ha detto l’uomo agli inquirenti nella denuncia. I due gli avevano chiesto 25 mila euro per acquistare il “liquido magico”. Durante il processo ha raccontato che aveva sentito parlare di questo tipo die l’ha riconosciuta subito. I fatti risalgono al 2018. Il 54enne di origini marocchine, proprietario di una lavanderia, viene contattato dai due. Vestiti in modo elegante, dicono di lavorare per l’ambasciata africana. Poi gli offrono la “”. Concordano un nuovo appuntamento per il pagamento ma lui si presenta con i carabinieri. Il trucco dei nigeriani «Avevano ...