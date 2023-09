Biscotti alla vaniglia | perfetti per il tè delle 5

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 26 settembre 2023) Isono diventati il mio cavallo di battaglia quando aspetto le amiche per il tè5. Il loro aroma ben equilibrato e appagante, si sposa con i sentori freschi del bergamotto, ma va a braccetto anche con qualsiasi tisana o infuso voglia offrire ai miei ospiti. A dire il vero, sonoanche con il caffè a colazione, ad esempio, o dopo pranzo quando mi voglio viziare un po’. Sono semplicissimi da realizzare e cuociono in meno di un quarto d’ora. Per questo, riesco a realizzarli anche al volo, all’ultimo momento, per non farmi mai trovare impreparata se qualcuno suonaporta. Profumano di casa e inondano ogni stanza, facendo sentire tutti avvolti da un calore familiare e accolti con amore tra le mura domestiche. Che ne dite di metterci al lavoro e ...