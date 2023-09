Biodiversità in volo | Fondazione Una e Federparchi per il censimento dei lupi

Roma, 26 set. (Adnkronos) - In un parco così tanto forestato come quello delle Foreste Casentinesi sarebbe impossibile vedere gli esemplari di cervo ...

(Adnkronos) – In un parco così tanto forestato come quello delle Foreste Casentinesi sarebbe impossibile vedere gli esemplari di cervo che si ...

Proprio per andare a scoprire tutte queste modalità, è natoin, il progetto di Fondazione Una - Uomo, Natura, Ambiente, realizzato in collaborazione con Federparchi, che ha fatto ...... appunto tra uomo, natura e ambiente - osserva Renata Briano, presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Una - Con il progettoin, in particolare, ci occupiamo con tutte le ...

Biodiversità in volo, alla scoperta del censimento del cervo Adnkronos