Bianchi | “Crisi Napoli non è colpa di Garcia e vi spiego perché”

(Di martedì 26 settembre 2023) “Quello che sta accadendo alnon sorprende. Andando a ritroso negli anni è sempre successo: quando una squadra non abituata a vincere lo scudetto riesce a raggiunge questo ambito traguardo, l’anno dopo fa sempre fatica. E’ successo a squadra come Cagliari, Verona, Sampdoria, a Roma e Lazio e ora sta accadendo al”. Lo dice all’Adnkronos l’ex allenatore delOttaviosullo stentato avvio di stagione del club azzurro. “C’è anche sa sottolineare che sono state giocate ancora troppe poche partite, 5 in campionato e una in Champions, è davvero presto per dare dei giudizi -prosegue-. Non credo che asi debbano fasciare la testa,hanno un’ottima squadra e tutto il tempo per recuperare questi passi falsi iniziali”. Secondo ...