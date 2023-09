Benjamin Mascolo rivela | “Con Bella Thorne è finita per colpa del sesso a tre Le droghe? Sono arrivato a prendere sei pasticche di ecstasy in un giorno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Risalire dall’inferno, rinascere. Navigare nel successo fino ad annegarci dentro, cedere ai propri demoni interiori per poi vincerli, con la paura di dover tornare, presto, a combatterli di nuovo. È la vita chenon avrebbe voluto, ma con cui, per sua(come ha ammesso), si è trovato a fare i conti. Una storia di perdizione e redenzione, dipendenze, musica e poliamore che l’artista, diventato famoso con il duo Benji & Fede, ha raccontato a One more time, podcast di Luca Casadei prodotto da One Podcast. Una chiacchierata di quasi due ore, durante la qualeè un fiume in piena: descrive l’infanzia difficile – vissuta tra le discriminazioni per il suo legame con l’Australia (di cui è originaria la mamma) e la malattia del papà, affetto da sclerosi multipla già da prima della sua nascita – e ...