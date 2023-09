Benevento-Crotone | designato l’arbitro | prima al “Vigorito” | non con la Strega

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa supersfida di campionato traè stata affidata a un fischietto friulano. A dirigere il match tra le formazioni di Andreoletti e Zauli sarà infatti Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Primo precedente con laperdi origini romene che ha incrociato i giallorosso nello scorso campionato in due circostanze. Sfira è stato il quarto ufficiale sia a Venezia, vittoria dei sanniti per due a zero, che a Cittadella, sconfitta per tre a uno. Sarà il primo incrocio in carriera anche con i pitagorici perdella sezione di Pordenone che sarà coadiuvato dagli assistenti Santino Spina di Palermo e Nicola Morea di Molfetta. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Marco Peletti di Crema. Tutti e tre troveranno per la ...

La Turris crolla in casa contro il Picerno di un super Murano (autore di una tripletta). Per i corallini c'è dunque il primo stop in campionato, dopo tre vittorie contro e Sorrento e un pareggio contro il Messina . In classifica ora gli uomini di Caneo salutano momentaneamente la vetta e rimangono fermi a 10 punti con e Picerno ad un ...

