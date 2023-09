Belve | la rivelazione di Fabrizio Corona sul figlio Carlos | “Ora sta male | il suo è un malessere genetico | ho abbandonato un po’ la speranza”

Leggi su isaechia

(Di martedì 26 settembre 2023) A partire da questa sera, martedì 26 settembre, torna su Rai 2, il fortunato talk show condotto da Francesca Fagnani. Ospite della prima puntata,, l’ex re dei paparazzi che lo scorso 23 settembre è tornato in libertà dopo dieci anni. In virtù di una ‘liberazione anticipata’ concessa dal Tribunale di Sorveglianza, l’ex agente ha finito di scontare la pena per il ricatto ai danni del calciatore David Trezeguet e per altri reati, come corruzione, frode fiscale e bancarotta. Ai microfoni diha rilasciato la sua prima intervista televisiva da ‘uomo libero’, confidando alla conduttrice e ai telespettatori dettagli inediti sulla sua sfera privata. In particolare, ha rivelato che suoMaria è stato colpito da una malattia ...