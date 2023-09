Belve | al via la nuova stagione con Francesca Fagnani che ospita Fabrizio Corona | Arisa e Stefano De Martino

(Di martedì 26 settembre 2023) Inizia laper, con cinque puntate in cuiintervisterà senza filtri tanti ospiti: nella prima puntata eccoDeDopo il successo delle passate edizioni, torna il programma cult ideato e condotto da, in onda da martedì 26 settembre alle 21.20 su Rai2. Nelle cinque nuove puntate lasi confronta con ospiti provenienti da mondi diversi, disposti a mettersi in gioco e accettare la sfida del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice con onestà. Le prime “” ...

...essere intervistata a, sarebbe dovuta apparire sul secondo canale RAI proprio dopo il suo ex marito, in quanto già annunciata tra gli ospiti della prima puntata di Stasera c'è Cattelan , al...... "Da single, probabilmente sarei morto" Fabrizio Corona a: "Mio figlio Carlos sta male, ha un ...avrebbe meritato qualche ora in più affinché qualcuno gli dicesse che quella non era l'unica". ...

Al via su Rai 2 la nuova stagione di “Belve”: ospiti della prima ... SpettacoloMusicaSport

Fabrizio Corona a Belve: «Mio figlio Carlos sta male, ha un malessere genetico» Vanity Fair Italia

Stefano De Martino, ospite di Belve, ha risposto alle domande di Francesca Fagnani su Belen Rodriguez, dichiarando che la loro storia d'amore non è finita per un tradimento.Dal 26 settembre, per 5 puntate in prima serata su Rai 2, torna il programma di Francesca Fagnani “Belve”: ecco ospiti e anticipazioni.