(Di martedì 26 settembre 2023)sucon: "in". La polemica nel derby di Madrid

Correa ha colpito la palla, non. Mi è sembrata pericolosa per Angelito, ma dopo averla vista potrò sicuramente commentarla meglio" . Ha spiegato il tecnico biancorosso. Emergono retroscena ...Un altro dubbio è. Ancelotti ha spiegato: "Giovedì non si sentiva bene, ma oggi si è ... Il giocatore che esce è triste e quello cheè molto contento. Capisco la delusione perché il ...

Bellingham entra duro su Correa e litiga con Azpilicueta: “Tiravate palloni in campo” ItaSportPress

L'incredibile storia di Jude Bellingham, primo al Golden Boy... grazie ... Everyeye Lifestyle

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato del derby di domani sera tra Atletico e Real Madrid. Queste le parole del tecnico dei 'Blancos': "Le sensazioni sono buone, abbiamo voglia ...Ben 5 tra i candidati al successo nel nostro premio si sono messi in luce nella due giorni di Champions, trascinando a suon di gol i loro club e risultando spesso decisivi ...