Belen Rodriguez “ha rifilato il due di picche ad Alessandro Cattelan” | la reazione del conduttore

(Di martedì 26 settembre 2023)sarebbe dovuta essere una delle prime ospiti dia “Stasera c’è“. A quanto pare però la showgirl ha dovuto annullare l’evento; numerose sono state le indiscrezioni a riguardo. Chi pensa sia a causa del viaggio, intrapreso all’ultimo in occasione del suo compleanno in compagnia del suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. C’è chi invece ha pensato potesse preferire un’esclusiva intervista nello show condotto da Mara Venier, Domenica In. Ma qual è la verità a riguardo? Ciò che è certo è chesarebbe realmente stata contattata daltelevisivo per fare un’ospitata all’interno del suo show. A confermarlo è stato proprioa Caterina Balivo durante una puntata del programma La volta buona. Ecco ...

Niente intervista a Stasera c’è Cattelan per Belen Rodriguez : il padrone di casa rivela i motivi dell’assenza della collega Per Belen Rodriguez non ...

Stefano De Martino , per la prima volta, rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez . L'intervista in esclusiva a Belve .

In questi ultimi giorni girava l’indiscrezione che vedeva ancora una volta Belen Rodriguez in cattiva luce e, per quanto lei sia abituata alla ...

Tra gli ospiti ecco Stefano De Martino : ballerino, conduttore televisivo, nonché compagno storico di. Nel corso della trasmissione si tratterà proprio della separazione con la ...Forse non conosciutissima come la ex conduttrice, la giornalista è però già nota al pubblico per aver guidato, su Rete 4, i talk - show Controcorrente e Stasera Italia Week - End. ...

La nuova stagione televisiva si presenta carica di eventi scottanti a causa della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che potrebbero svelare i dettagli della loro rottura in un ...Stefano De Martino super ospite a Belve. Colpaccio di Francesca Fagnani che torna stasera in tv con la prima puntata delle sue irriverenti interviste e come primo ospite parte con Stefano ...