Batterie | la coreana LG Chem investe in Marocco grazie all’Ira

(Di martedì 26 settembre 2023) L’aziendaLGha annunciato, nella giornata di domenica, che costruirà un impianto di produzione di materiali catodici Lfp (litio-ferro-fosfato) in, in partnership con la cinese Huayou Group (azienda cinese con importanti asset minerari in Congo). La produzione dei materiali verrà sussidiata attraverso l’accesso agli incentivi dell’Inflation Reduction Act (Ira), dal momento che il paese africano gode di un free-trade agreement (Fta) con gli Stati Uniti. L’impianto punterà la piena operatività nel 2026, con una capacità annuale di 50.000 tonnellate metriche, quanto basta per costruiretra i 50 e 350 kWh di densità energetica per circa 500.000 veicoli elettrici. Si tratta di un altro importante investimento di un player asiatico che segue, dopo poco più di un anno, il passaggio dell’Ira che ...